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Суспiльство

На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію жителів семи сіл

На Харківщині оголосили обов’язкову евакуацію жителів семи сіл

У Харківській області ухвалили рішення про розширення зони евакуації населення з територій Куп’янського району. Обов’язковій евакуації підлягають жителі семи сіл Шевченківської громади, серед них – 180 дітей.

Про це стало відомо за результатами засідання Ради оборони Харківської області.

У зустрічі брали участь представники військових, рятувальних служб, силових структур, а також керівники районів.

У зв’язку з ускладненням безпекової ситуації в Куп’янському районі під час засідання було ухвалено рішення щодо обов’язкової евакуації мирних мешканців із семи населених пунктів, що входять до складу Шевченківської громади.

До переліку увійшли села:

  • Баранівка;
  • Березівка;
  • Новомиколаївка;
  • Сподобівка;
  • Старовірівка;
  • Дуванка;
  • Федорівка.

 – Загалом плануємо евакуювати з семи населених пунктів в безпечні місця 181 дитину. Усі евакуйовані отримають тимчасове житло, підтримку в оформленні статусу ВПО, доступ до соціальних виплат і гуманітарної допомоги, – повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він додав, що першочергову допомогу евакуйованим нададуть в транзитному центрі у Харкові.

Ситуація на Харківському напрямку залишається надзвичайно складною. В останні тижні російські війська активізували обстріли Харкова та населених пунктів області. Бойові дії на Куп’янському напрямку продовжуються з великою інтенсивністю.

ForUa.com нагадує, у ніч проти 7 червня російські війська завдали ракетного удару по Харкову. Внаслідок атаки є загиблі та поранені. За словами міського голови Ігоря Терехова, це був найпотужніший обстріл міста за весь час повномасштабної війни.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

евакуаціяХарківагресія рф
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