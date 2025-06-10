Делегація України в Стамбулі може обговорювати лише гуманітарні питання, – Зеленський

Українська делегація має право вести переговори з Росією лише щодо гуманітарних питань, ґрунтуючись на українському меморандумі.

Мандату для обговорення суверенітету та територіальної цілісності країни вона не має, пояснив президент України Володимир Зеленський.

– Наш меморандум є основою для переговорів. На основі цього наша делегація має мандат обговорювати гуманітарні питання – долю військовополонених та викрадених дітей – або перемир’я. Однак вона не має мандату обговорювати суверенітет і територіальну цілісність України. Це наше конституційне питання, – сказав Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Válasz Online.

Президент підкреслив, що Україна не визнає окупацію своїх територій Росією.

– Ми також неодноразово заявляли: якщо ми отримаємо відповідні гарантії безпеки, що Путін не зможе продовжувати війну, тоді у нас буде час вирішити територіальні питання. Дипломатичним шляхом, а не зброєю, – додав він.

За словами Зеленського, Україна прагне завершення війни, але для цього необхідна зацікавленість обох сторін. Проте якщо інша сторона не готова до цього, "вона щось придумає".

– Вони (росіяни – ред.) навіть сказали нашій делегації: ми знаємо, що наш меморандум є ультиматумом і ви його не приймете. Отже, питання не в якості стамбульського формату, а в тому, що робити з брехнею росіян. Тому нам потрібні сильні посередники: щоб вони не могли відмовитися від досягнутих на переговорах домовленостей, – наголосив глава держави.

Він також зазначив, що наразі США не виступають як сильний посередник у переговорах.

– Росіяни сказали, щоб вони (США – ред.) не були за столом переговорів, після чого вони просто пішли. Чому? Через їхню м’яку політику щодо Росії, – підсумував Зеленський.