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Здоров'я

Науковці визначили дієту, яка знижує ризик деменції

Науковці визначили дієту, яка знижує ризик деменції

Нове дослідження, представлене на щорічній зустрічі Американського товариства харчування, показало, що дієта MIND здатна знизити ризик деменції на 25%, пише ресурс Неalth.

– Вона водночас нагадує середземноморську та дієту DASH, але у раціоні є більше поживних речовин, які сприяють роботі мозку. Це передусім жирна риба, оливкова олія, листова зелень, горіхи та ягоди, – зазначає дієтолог Джулі Ендрюс.

За її словами, позитивний ефект такого харчування відчували навіть люди поважного віку.

Дослідники проаналізували дані 92 849 учасників різної раси віком від 45 до 75 років, які протягом 10 років дотримувалися дієти MIND.

Виявилось, що майже всі люди (за винятком корінних гавайців) мали на 25% менше шансів на розвиток деменції та інших когнітивних порушень.

– Це свідчить про те, що ніколи не пізно перейти на здорову дієту, щоб запобігти деменції, – сказала Сонг-І Парк, перший автор дослідження.

На думку науковців, ніколи не пізно змінити харчові звички, щоби захистити  мозок.

Наприклад, жирна риба, як-от лосось, скумбрія та оселедець, містить Омега-3 жирні кислоти, необхідні для роботи клітин мозку.

Чорниця, багата на антиоксиданти, допомагає захистити організм від окислювального стресу та запалення.

Горіхи, особливо волоські, є джерелом вітаміну Е, який може уповільнити когнітивні порушення, пов’язані зі старінням.

Темна листова зелень, така як шпинат і капуста, містить фолієву кислоту, корисну для покращення пам’яті та когнітивних функцій.

Авокадо забезпечує постачання кисню до мозку. Чай, кава та темний шоколад завдяки вмісту кофеїну та антиоксидантів підвищують концентрацію уваги та настрій.

Вчені рекомендують замінити рафіновані продукти на цільнозернові, готувати ягідні смузі та їсти кілька порцій темної листової зелені та перекушувати жменею смажених горіхів щотижня.

 Автор: Сергій Ваха

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