У Франції школяр зарізав учительку під час перевірки рюкзаку

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У французькому місті Ножан-сюр-Мар 10 червня школяр напав із ножем на співробітницю школи, повідомляє BFM. Інцидент стався під час перевірки сумок на вході до школи. Чи була загибла вчителькою нападника, не уточнюється. Вона померла від отриманих поранень через кілька годин.

Підлітка знешкодили поліцейські, які були присутні під час перевірки. Один із них зазнав легких ножових поранень.

За даними BFM, підлітку 14 років, раніше він не перебував у полі зору поліції. Його мотиви незрозумілі.

У квітні в Нанті учень 2009 року народження напав із ножем на інших підлітків у будівлі школи, тоді одна людина загинула, троє зазнали поранень. Причиною інциденту став конфлікт нападника зі знайомими.

У Франції масові перевірки наявності зброї в школах розпочалися в березні – після того, як у передмісті Парижа в результаті масової бійки школярів один підліток загинув від ножового поранення. З березня до травня під час цих перевірок було вилучено 186 ножів, 36 школярів були затримані.