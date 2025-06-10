Президент України Володимир Зеленський заявив, що західні партнери перераховують причини, через які вони не наважуються запровадити нові санкції, і однією з таких причин є відсутність мобілізації в Україні з 18 років. Про це він повідомив, коментуючи поточну ситуацію в країні.

Зеленський наголосив, що Україна здатна мобілізувати близько 27 тисяч людей на місяць, тоді як Росія може мобілізувати від 40 до 50 тисяч, що, за його словами, пояснюється більшими втратами агресора.

Президент також згадав про переговори у Стамбулі, під час яких російська делегація відкрито визнала, що їхній меморандум є ультиматумом, який українська сторона не прийме.

"Ми боремося з ситуацією, яка цілком може виглядати як перехід до Третьої світової війни", — підкреслив Зеленський, акцентуючи на серйозності викликів, з якими стикається Україна. Його слова свідчать про глибоке занепокоєння щодо глобальних наслідків поточної війни.

Ця заява Зеленського викликає питання щодо критеріїв, якими керуються західні партнери при ухваленні рішень про санкції, та підкреслює складність ситуації, в якій Україна продовжує боротися за свою незалежність.