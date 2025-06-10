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Ранковий дайджест ForUА: Руйнівні удари по Києву та Одесі, загрози Буданова та Каля, заворушення в Лос-Анджелесі

Ранковий дайджест ForUА: Руйнівні удари по Києву та Одесі, загрози Буданова та Каля, заворушення в Лос-Анджелесі

10 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

  • Рашисти вдарили по столиці БпЛА та балістикою. Відомо про чотирьох постраждалих. Пошкоджено житлові та офісні будівлі. Пошкодження отримали 7 із 10 районів столиці:

▪️Дарницький: руйнування житлового будинку, часткове руйнування у нежитловій зоні, пошкодження у гаражному кооперативі, займання складських приміщень та лісосмуги.

▪️Оболонський: пошкодження двох поверхів житлового будинку, спалах в офісній будівлі, руйнування житлового будинку.

▪️Солом'янський: пожежа у багатоповерховому будинку.

▪️Голосіївський: падіння уламків дрону на території нежитлової будівлі.

▪️Деснянський: спалах автомобіля.

▪️Шевченківський: пожежа у житловому будинку, пошкодження будинків.

▪️Подільський: пошкодження нежитлових приміщень.

  • Росія атакувала Одесу ударними БпЛА, відомо про 2 загиблих, 9 людей отримали поранення. Під удар потрапив пологовий будинок. Повністю знищено адміністративну будівлю станції екстреної медичної допомоги. Декілька карет швидкої допомоги зазнали пошкоджень. 

  • Північнокорейська балістика була вдосконалена росіянами, що дало можливість ракетам вражати цілі зі смертельною точністю, — очільник ГУР Буданов.

  •  

    Україна не кінцева мета: у Німеччині є дані, що рф може відправити "зелених чоловічків" в Естонію, — глава розвідки Німеччини Каль.

  • Росіяни атакували Україну 322 засобами, серед них 315 БпЛА та імітаторів (збито 213, локаційно втрачено 64). Також збито 2 із 2 балістичних ракет і 5 із 5 крилатих ракет.

  •  

    Лос-Анджелес під облогою: Трамп відправляє морпіхів на придушення заворушень. Напруга в Лос-Анджелесі зростає: на тлі триваючих заворушень після рейдів імміграційної служби, до міста прибувають сотні морських піхотинців та тисячі бійців Національної гвардії.
     
  • Росіяни вимагають від нас, щоб ми вдарили «Орешником» по Києву і Львову, їм потрібні більш жорсткі дії, вони втомилися від переговорів з Україною, — голова делегації рф Мединський.
  • РФ офіційно визнає Карабах, на який претендує Вірменія, територією Азербайджану, — МЗС рф. Нагірний Карабах — спірний регіон, який офіційно визнаний частиною Азербайджану, але де протягом десятиліть проживає переважно вірменське населення. Вірменія і Азербайджан неодноразово вступали у військові конфлікти через цей регіон. 
  • Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Марк Рютте підтвердив незворотність шляху України до НАТО, наголосивши, що попередні домовленості залишаються чинними незалежно від формулювань у майбутніх комюніке. 

  • Росія пошкодила Софійський собор у Києві — це один із найдревніших збережених храмів України, — Мінкульт. Вибухова хвиля зруйнувала частину карниза на головній апсиді.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАБудановнічна атака рф
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