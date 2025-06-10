Топ банків: Де українці зберігають свої заощадження

Українці активно довіряють свої кошти банківській системі, і значна більшість обирає для цього державні фінансові установи. За даними Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) на 1 травня 2025 року, загальний обсяг заощаджень громадян у банках досяг 1,43 трильйона гривень. Ця сума зросла на вражаючі 587,4 мільярда гривень з початку повномасштабної війни, коли в травні 2022 року вона становила 840,9 мільярда гривень.

Кому довіряють українці? Розподіл вкладників за типом банку

Державні банки – 61,7% Більшість українців роблять ставку на надійність державних банків, віддаючи їм найбільшу частку своїх заощаджень. Приватні банки – 20,6% Приватні банківські установи посідають друге місце за рівнем довіри серед населення. Банки іноземних банківських груп – 17,7% Українці також розміщують кошти у фінансових організаціях, що входять до складу іноземних банківських груп.

Яка валюта у пріоритеті?

Беззаперечним лідером серед валют для вкладів є гривня. Обсяг депозитів у національній валюті становить 918,3 мільярда гривень, що на 25,5 мільярда гривень більше, ніж місяцем раніше. Водночас, кошти в іноземній валюті становлять еквівалент 500 мільярдів гривень, збільшившись на 10 мільярдів гривень за місяць.

Як українці розподіляють свої заощадження?

На вимогу – 69,78% Переважна частина вкладів – це кошти на рахунках до запитання, які можна зняти в будь-який час без попередження.

Переважна частина вкладів – це кошти на рахунках до запитання, які можна зняти в будь-який час без попередження. Термінові вклади (понад рік) – 0,88% Найменшу частку займають довгострокові депозити.

Розмір депозитів: Від дрібних до значних

Від 10 до 200 тисяч гривень – 57,2% Найбільша частка вкладників зберігає саме такі суми на своїх рахунках.

Найбільша частка вкладників зберігає саме такі суми на своїх рахунках. До 10 гривень – 40,92% Значна кількість громадян мають зовсім невеликі депозити.

Значна кількість громадян мають зовсім невеликі депозити. Понад 600 тисяч гривень – 0,56% Лише незначна кількість вкладників тримає у банках великі суми. Зокрема: Від 200 000 до 400 000 грн – 0,96% Від 400 000 до 600 000 грн – 0,36%

Лише незначна кількість вкладників тримає у банках великі суми. Зокрема:

Цікавий факт: Підприємці (ФОП) складають 3,2% від загальної кількості вкладників, але їхня частка у загальному обсязі вкладів сягає 11%, а сума їхніх депозитів наблизилася до 157 мільярдів гривень.