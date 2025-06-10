Лос-Анджелес під облогою: Трамп відправляє морпіхів на придушення заворушень

Напруга в Лос-Анджелесі зростає: на тлі триваючих заворушень після рейдів імміграційної служби, до міста прибувають сотні морських піхотинців та тисячі бійців Національної гвардії. Це рішення адміністрації Дональда Трампа спричинило гостру реакцію з боку влади Каліфорнії, яка вже подала до суду, назвавши дії федерального уряду незаконними.

Федеральне підкріплення та обурення Каліфорнії

Спочатку американська влада підтвердила відправку близько 700 морських піхотинців для посилення Національної гвардії в Лос-Анджелесі. Згодом стало відомо про додаткове розгортання 2 тисяч бійців Нацгвардії, формуючи оперативну групу з 2800 військовослужбовців, яка, за заявою військового командування, пройшла спеціальну підготовку з деескалації та контролю натовпу.

Високопоставлений представник Білого дому повідомив AFP, що рішення про відправку морпіхів ухвалено "у зв'язку з посиленням загроз на адресу федеральних службовців і будівель". Військовослужбовці прибувають з розташованої неподалік бази морської піхоти "Кемп-Пендлтон" і мають "плавно інтегруватися" з уже розгорнутими силами для захисту федерального персоналу та власності.

Проте, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом категорично засудив це рішення, назвавши його "божевільними фантазіями" президента. У своєму дописі в соцмережі X він підкреслив: "Морські піхотинці США з честю служили в багатьох війнах, захищаючи демократію. Вони — герої. Їх не слід направляти на американську землю для боротьби з власними співвітчизниками задля реалізації божевільних фантазій президента-диктатора. Це антиамериканська поведінка".

Юридичні баталії та словесні перепалки

Каліфорнія вже подала до суду на адміністрацію Дональда Трампа, стверджуючи, що розгортання військ Національної гвардії було незаконним, порушило суверенітет штату та федеральне законодавство. Гевін Ньюсом заявив, що цей наказ дозволяє президенту втручатися в будь-який штат, і саме тому вони подають до суду. Важливо зазначити, що це перший випадок за 60 років, коли рішення про направлення Нацгвардії до другого за величиною міста США не було погоджене з губернатором штату.

У відповідь на критику губернатора, міністр оборони США Піт Гегсет написав у X, що влада "зобов'язана захищати правоохоронців, навіть якщо Гевін Ньюсом цього не робить".

Конфлікт загострився після заяви Тома Хомана, відповідального за прикордонну безпеку, який припустив, що губернатор Ньюсом і мер Лос-Анджелеса Карен Басс можуть бути притягнуті до відповідальності за спробу перешкодити роботі імміграційних агентів. Ньюсом лаконічно відповів у X: "Ну, спробуй".

Пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, чи повинен Хоман заарештувати Ньюсома, Дональд Трамп сказав: "Я б так і зробив на місці Тома. Гевін любить увагу". Президент також додав, що Ньюсом "жахливо впорався" з придушенням заворушень, назвавши його "абсолютно некомпетентним".

Ситуація на вулицях та подальші протести

Незважаючи на значне військове підкріплення, понеділок у Лос-Анджелесі загалом минув спокійно, а акції мали мирний характер, про що повідомляли кореспонденти з місця подій. Начальник поліції Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл заявив, що місцевій владі вдалося взяти ситуацію під контроль, підкресливши багаторічний досвід управління масштабними демонстраціями.

Проте, увечері в понеділок поліція застосувала світло-шумові гранати та гумові кулі для розгону натовпу демонстрантів, частина з яких була затримана. У районі Літл-Токіо спостерігалися сутички між протестувальниками та поліцією.

Розгортання федеральних сил у Лос-Анджелесі також спровокувало нові протести проти імміграційних рейдів та масових депортацій в інших містах США, включаючи Тампу, Бостон та Г'юстон.

Ситуація залишається напруженою, і її подальший розвиток, ймовірно, залежатиме від судових рішень та політичного протистояння між федеральним урядом та владою Каліфорнії.