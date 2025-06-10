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Спорт

Міланський "Інтер" змінив коуча

Міланський "Інтер" змінив коуча

Румунський тренер Крістіан Ківу очолив міланський "Інтер", повідомляє прес-служба команди. Контракт розрахований до літа 2027 року.

Останнім місцем роботи Ківу був італійський клуб "Парма". Румун очолив команду у лютому 2025 року. 

У чемпіонаті Італії "Парма" посіла 16-те місце та зберегла місце у вищому дивізіоні країни. Раніше Ківу тренував молодіжні команди "Інтера".

Як гравець Ківу виступав за "Інтер" з 2007 до 2014 року. У складі клубу він тричі вигравав чемпіонат Італії, а також двічі виборював Кубок і Суперкубок країни. У 2010 році разом з командою Ківу став переможцем Ліги чемпіонів.

На посаді головного тренера "Інтера" Крістіан Ківу змінив Сімоне Індзагі, про відставку якого оголосили 3 червня.

ForUa.com нагадує, у фіналі Ліги чемпіонів команда з великим рахунком 0:5 поступилася французькому "Парі Сен-Жермену". Після уходу з "Інтера" Індзагі очолив саудівський "Аль-Хіляль".

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

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