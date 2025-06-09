Президент розповів, які напрямки фронту найжорсткіші

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 9 червня розповів про ситуацію на фронті. За його словами, найжорсткіші бої точаться на трьох напрямках.

– Найбільш жорстко, інтенсивно бойові дії тривають на покровському напрямку, також у районах Курської операції, також в прикордонні Сумської області, – зазначив глава держави.

Він розповів, що "всюди російська тактика одна – не рахувати втрати і намагатися просуватись, штурмувати українські позиції і хоч метр отримати".

Зеленський наголосив, що, попри штурми, наступальні спроби ворога зупиняються зусиллями українських військових.

– Але цей їхній потенціал усе ж не безкінечний, і тому певний рівень російських втрат, наша активність має стримати та стримує російське просування, – зазначив він.

Зеленський подякував підрозділам, які проявили особливу ефективність на цих ділянках фронту.

Зокрема, на Покровському напрямку це 117 окрема важка механізована бригада та 72 окрема механізована.

На Курському – 47 окрема механізована бригада і 80 окрема бригада десантно-штурмових військ.

Окрему подяку президент висловив воїнам, які захищають прикордоння на Сумщині та Харківщині.

– Кожен наш підрозділ, який успішно виконує завдання на своєму напрямку, береже всю державу… І кожен наш підрозділ на Сумщині, на Харківщині, всі, хто захищає українське прикордоння, робить це результативно, – дякую вам! Слава Україні! – завершив звернення глава держави.