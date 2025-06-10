В Україну прийшло довгоочікуване свіже повітря: прогноз погоди на 10 червня

Після періоду виснажливої спеки, в Україну, нарешті, надійшло свіже повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, зазначивши, що комфортніші градуси відчуваються завдяки тиловій частині холодного атмосферного фронту.
«Температура довкілля відчутно знизилася, вдається вільно дихати і не робити дивні перебіжки від дерева до дерева, від тіні до тіні», — написала синоптик.
Де ще затримається спека?
Хоча свіже повітря вже охопило значну частину країни, на сході України, у південній частині та на Дніпропетровщині ще зберігається спекотна погода. Там стовпчики термометрів показують +30 градусів і вище. Однак, за словами Наталки Діденко, і туди незабаром доберуться нижчі градуси.
Температура повітря 10 червня
У вівторок, 10 червня, температура повітря в Україні розподілятиметься так:
- У західних областях: +18...+22 градуси
- У північних областях: +20...+23 градуси
- У центральних областях: від +21 на Вінниччині до +28...+30 на Дніпропетровщині
- У південній частині: +28...+32 градуси
- У східних областях: +27...+30 градусів
Без опадів, крім кількох регіонів
Загалом, у вівторок погоду України визначатиме сухий антициклон, тому переважно буде без опадів. Короткочасні грозові дощі очікуються лише вночі у південній частині та на сході, а вдень у вівторок — тільки на Луганщині.
Погода у Києві
У Києві 10 червня опадів не очікується, буде сонячно. Протягом дня температура повітря буде комфортною, +20...+22 градуси.
Прогноз на поточний тиждень
Наталка Діденко прогнозує, що поточний тиждень буде свіжим, із помірною температурою повітря. Спека послабне також на сході та півдні України.Автор: Галина Роюк