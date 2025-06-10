В Україну прийшло довгоочікуване свіже повітря: прогноз погоди на 10 червня

Після періоду виснажливої спеки, в Україну, нарешті, надійшло свіже повітря. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко, зазначивши, що комфортніші градуси відчуваються завдяки тиловій частині холодного атмосферного фронту.

«Температура довкілля відчутно знизилася, вдається вільно дихати і не робити дивні перебіжки від дерева до дерева, від тіні до тіні», — написала синоптик.

Де ще затримається спека?

Хоча свіже повітря вже охопило значну частину країни, на сході України, у південній частині та на Дніпропетровщині ще зберігається спекотна погода. Там стовпчики термометрів показують +30 градусів і вище. Однак, за словами Наталки Діденко, і туди незабаром доберуться нижчі градуси.

Температура повітря 10 червня

У вівторок, 10 червня, температура повітря в Україні розподілятиметься так:

У західних областях: +18...+22 градуси

+18...+22 градуси У північних областях: +20...+23 градуси

+20...+23 градуси У центральних областях: від +21 на Вінниччині до +28...+30 на Дніпропетровщині

від +21 на Вінниччині до +28...+30 на Дніпропетровщині У південній частині: +28...+32 градуси

+28...+32 градуси У східних областях: +27...+30 градусів

Без опадів, крім кількох регіонів

Загалом, у вівторок погоду України визначатиме сухий антициклон, тому переважно буде без опадів. Короткочасні грозові дощі очікуються лише вночі у південній частині та на сході, а вдень у вівторок — тільки на Луганщині.

Погода у Києві

У Києві 10 червня опадів не очікується, буде сонячно. Протягом дня температура повітря буде комфортною, +20...+22 градуси.

Прогноз на поточний тиждень

Наталка Діденко прогнозує, що поточний тиждень буде свіжим, із помірною температурою повітря. Спека послабне також на сході та півдні України.