Ситуація на фронті: контратаки ЗСУ та просування окупантів на Донеччині

Українські війська здійснили контратаки на Торецькому напрямку, тоді як російським силам вдалося просунутися в районі Покровська. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Ключові зміни на фронті:

Торецький напрямок: ЗСУ нещодавно просунулися на південь від Яблунівки (поблизу Торецька). Російські війська також проводили наступальні операції в районі Торецька та сусідніх населених пунктів, але без значних успіхів.

Покровський напрямок: Окупанти просунулися на північ від Шевченкового (на південь від Покровська). Цей наступ, за оцінками ISW, відбувся не за останні 24 години. Окупанти також безуспішно атакували в районах Мирного, Малинівки, Єлизаветівки та інших населених пунктів.

Ситуація на інших ділянках фронту

Курська область: Підтверджених успіхів у обох сторін немає. Українські війська контратакували в районі Тьоткіного.

Північна вісь (Сумщина): Російські війська продовжили наступальні дії в Сумській області, проте не досягли підтверджених успіхів. Вони діяли в напрямку Юнаківки та Яблунівки, а також завдавали ударів по українських позиціях поблизу міжнародного кордону в Сумській і Чернігівській областях.

Схід України (Харківська область): Російські війська продовжили наступальні операції на півночі Харківської області, проте просунутися не змогли. Луганська область:

Куп'янський напрямок: Російські війська продовжили наступальні операції, атакуючи на північ від Куп'янська (Дворічна, Західне) та на південний схід від Куп'янська (Степова Новоселівка) невеликими піхотними групами.

Борівський напрямок: Війська РФ продовжили наступальні дії, але не просунулися.

Лиманський напрямок: Наступальні дії продовжилися, але без успіхів.

Донецька область:

Сіверський напрямок: Окупаційні війська продовжили наступальні дії, але без просування.

Часів Яр: Росіяни безуспішно проводили наступальні дії.

Новопавлівський напрямок: Російські війська продовжували наступальні операції, але не просунулися.

Південна вісь: Росіяни продовжили наступальні дії на Гуляйпільському напрямку (захід Запорізької області) та на Херсонському напрямку, проте успіхів ніде не досягли.