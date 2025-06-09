Черговий обман чи реальність: Росія заявляє про просування на Дніпропетровщині

Російські офіційні особи, зокрема заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, заявили про початок наступу російських військ у Дніпропетровській області, проте американський Інститут вивчення війни (ISW) не виявив жодних геолокаційних підтверджень цим заявам.

За даними ISW, російські чиновники неодноразово вказували на ширші територіальні амбіції Кремля в Україні, включаючи Дніпропетровську область. 8 червня Дмитро Медведєв оголосив, що окупаційні сили "почали наступ" у Дніпропетровській області, супроводжуючи це новими погрозами про "нові реалії на землі" для тих, хто "не хоче визнавати реалії війни" на переговорах.

Міноборони Росії також заявило 8 червня про просування своїх військ, стверджуючи, що росіяни досягли кордону Донецької та Дніпропетровської областей на північний захід від Горіхового і просунулися на південний схід від Муравки, на захід від Котлярівки та на захід і південний захід від Богданівки.

Однак, як зазначає ISW у своєму звіті, "Інститут вивчення війни не виявив геолокаційних доказів цих заявлених просувань поблизу кордону Дніпропетровської області". Аналіз супутникових знімків від 7 та 8 червня, на яких були помічені нові воронки від артилерії, також не надав підтвердження значного просування.

Експерти дійшли висновку, що поточна активність російських військ поблизу кордону Дніпропетровської області є, ймовірно, продовженням наступальних зусиль на південному заході Донецької області, а не початком нової масштабної операції із захоплення оперативно значущої території в Дніпропетровській області.