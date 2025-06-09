НБУ виводить з обігу старі банкноти: що потрібно знати

Національний банк України розпочинає поступове виведення з обігу банкнот номіналом 50 та 200 гривень, випущених у 2003-2007 роках. Ця ініціатива спрямована на покращення якості готівкових грошей в обігу та оновлення банкнотно-монетного ряду гривні.

Згідно з повідомленням НБУ, виведенню підлягають банкноти:

- 50 гривень зразків 2003-2007 років

- 200 гривень зразків 2003-2007 років

Ці купюри будуть замінені на банкноти аналогічних номіналів сучасного покоління, які були випущені з 2014 року і пізніше.

НБУ запевняє, що процес заміни буде поступовим і не потребуватиме від українців спеціальних процедур обміну. Старі банкноти вилучатимуться з обігу під час звичайних розрахунків. Це означає, що коли ви розраховуєтесь старими банкнотами, вони не повертатимуться до обігу, а будуть замінені на нові.

Також наразі вже вилучаються купюри номіналом 1 і 2 гривні зразків 2003-2007 років та купюри 5, 10, 20 і 100 гривень зразків 2003-2007 років.