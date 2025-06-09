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Вогнем по тилу: ЗСУ рекордно нищать логістику окупантів

Вогнем по тилу: ЗСУ рекордно нищать логістику окупантів

Сили оборони України продовжують системно нищити тилову логістику російських окупаційних військ. У травні українські підрозділи знищили 3 575 одиниць автомобільної техніки ворога,  повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський.

«Знищуємо логістику ворога. Лише за травень було уражено більше трьох з половиною тисяч одиниць автотехніки російських загарбників», — зазначив Сирський. За його словами, від початку 2025 року загальні втрати противника в автотранспорті вже сягнули 18 550 одиниць.

Удари по логістиці ворога завдають зокрема далекобійна артилерія, безпілотники, сили спецоперацій та авіація. Знищення транспорту, за словами військових експертів, критично ускладнює підвезення боєприпасів, пального та особового складу на передову.

Теги:

війна в УкраїніСирськийвійськова логістика рф
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