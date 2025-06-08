Канада ще на рік продовжила безмитний режим для товарів із України

Міністр фінансів і національних доходів Канади Франсуа-Філіп Шампань повідомив про продовження дії наказу про звільнення українських товарів від митних зборів до 9 червня 2026 року. Про це повідомила пресслужба уряду Канади.

— Канада продовжує підтримувати економіку України, продовживши на один рік безмитне ввезення українських товарів до Канади. Канада залишається непохитною у своїй підтримці України, яка бореться за захист свого суверенітету, територіальної цілісності та демократії, – йдеться у повідомленні.

На це рішення відреагувала перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки України Юлія Свириденко, подякувавши уряду Канади за підтримку України під час війни.

— Продовження дії пільгового режиму для імпорту українських товарів сприятиме зміцненню українського експорту, збереженню робочих місць та загальному зміцненню економіки в умовах війни, – зазначила вона.

Свириденко додала, що це дозволить залучати ще більше українських виробників до світової торгівлі й глобальних торгових ланцюгів.

З моменту запровадження указу 9 червня 2022 року його дію продовжували щороку.

За цей час Канада імпортувала з України товарів на суму понад 35 млн канадських доларів, при цьому канадські імпортери заощадили 8,5 млн.

Продовження дії наказу дає потенціал ще на 1,2 млн доларів економії. Загальний експорт до Канади у 2024 році склав 152 млн доларів.