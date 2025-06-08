У Дніпрі підірвали авто прокурора, затримані двоє російських агентів

СБУ повідомляє, що разом з поліцією затримала двох агентів російських спецслужб, які напередодні, 6 червня, підірвали автомобіль прокурора у Дніпрі. Про це повідомив пресцентр СБУ.

Згідно із заявою СБУ, російських агентів затримали "по гарячих слідах", встановивши, ким вони є "за лічені години".

У відомстві пояснили, що затримані причетні до підриву саморобного вибухового пристрою, встановленого під автомобілем співробітника місцевої прокуратури. Згідно з повідомленням, внаслідок вибуху той отримав легкі тілесні ушкодження і зараз його життю нічого не загрожує. Автомобіль було повністю знищено.

СБУ зазначає, що затриманих чоловіків Росія завербувала через "Telegram-канали із пошуку легких грошей".

За даними правоохоронців, спочатку затриманим дали завдання стежити за "потенційною ціллю" та звітувати про його графік дня і маршрути пересування, а потім один з них мав закласти вибухівку під автомобіль прокурора та здійснити фото- і відеофіксацію наслідків теракту.

СБУ повідомила, що зараз обоє затриманих дають викривальні свідчення на свого куратура та про підривну роботу в інтересах Росії. Їм повідомили про підозру у теракті, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України), санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.

У поліції уточнили, що затриманим 30 та 50 років, і зазначили, що вони заклали вибухівку біля авто прокурора, а потім дистанційно її підірвали. Також у повідомленні зазначається, що водій почув підозрілий звук та встиг вибігти з автомобіля до вибуху.

Поліцейські під час документування злочину та огляду території знайшли мобільний телефон, за допомогою якого здійснювалося дистанційне керування підривом та його відеозапис.