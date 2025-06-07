У Бельгії вбили українку та її шестирічну доньку

У бельгійському місті Хасроде у будинку священника вбили дружину та доньку українського військового, після чого місце злочину підпалили.

Про це пише VRT NWS.

У п’ятницю, 6 червня, близько 9:30 у будинку сталася пожежа, на виклик приїхали пожежники, які й виявили тіла 46-річної мертвої жінки та її ще живої 6-річної доньки. Лікарі намагалися реанімувати дитину, але та від отриманих травм померла.

За даними правоохоронців, обом загиблим завдали ножових поранень. Експерт з пожежної справи вважає, що пожежа була підпалена навмисно. Прокуратура розпочала розслідування за фактом подвійного вбивства.

Зазначається, що родина жила в Бельгії три роки. Чоловік загиблої наразі воює в Україні. Також у сім’ї є 16-річний син, який під час пожежі перебував у школі.