Канцлер Німеччини не зміг переконати Трампа щодо України, — NYT

Візит канцлера Німеччини Фрідріха Мерца до Дональда Трампа не приніс бажаних результатів у питанні підтримки України. За інформацією The New York Times, Мерцу не вдалося домогтися від президента США зобов'язань щодо активнішої допомоги Києву, незважаючи на те, що питання України було центральним під час зустрічі.

Німецькі та американські чиновники, на яких посилається NYT, зазначали ще до зустрічі, що війна в Україні буде головною темою переговорів. Берлін покладав великі надії на цей візит, сподіваючись, що Мерц зможе переконати Трампа зайняти більш рішучу позицію у захисті України та спонукати Росію припинити вторгнення.

Проте, як повідомляється, Дональд Трамп не взяв на себе жодних публічних чи приватних зобов'язань щодо постачання зброї Україні або запровадження санкцій проти Росії. Більше того, він, як стверджує NYT, навіть натякнув, що санкції можуть торкнутися й України.

Помічники Трампа, яких цитує видання, зазначають, що президент висловлює роздратування як щодо очільника Росії, так і щодо президента України. Однак, за їхніми словами, основний гнів Трампа спрямований на Володимира Зеленського, якого він нібито називав "поганим хлопцем", що ставить світ на межу ядерної війни. Водночас, Трамп також визнавав помічникам, що дії Зеленського є зрозумілими у відповідь на російські бомбардування українських міст.

Таким чином, ключова мета візиту канцлера Мерца – заручитися потужною підтримкою Трампа для України – залишилася недосягнутою, що ставить під сумнів перспективи майбутньої американської політики щодо російсько-української війни у разі повернення Трампа до влади.