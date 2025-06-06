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Допомога під загрозою: Трамп хоче зупинити підтримку України після ударів по РФ

Допомога під загрозою: Трамп хоче зупинити підтримку України після ударів по РФ

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість повного припинення військової та фінансової підтримки України. Про це повідомляє видання The Atlantic з посиланням на джерела у адміністрації Білого дому.

Причиною такого кроку стало незадоволення Трампа рішенням Києва завдати ударів по російських військових аеродромах стратегічної авіації без попереднього погодження зі Сполученими Штатами. За словами співрозмовників видання, цей крок України спричинив нову хвилю дискусій у Білому домі щодо доцільності подальшої підтримки Києва.

У Трампа знову активізувалось особисте невдоволення Зеленським – президент США назвав його "гарячою головою", яка, на його думку, може штовхнути світ до Третьої світової війни.

"Зеленський не попередив президента США, що збирається завдати ударів углиб по стратегічних силах Росії, що призведе до швидкої ескалації конфлікту, за день до зустрічі в Туреччині" - заявив колишній стратег Трампа Стів Беннон.

Трамп приватно підтримав точку зору правих, критикуючи Зеленського за те, що той нібито виставляв себе напоказ після ударів безпілотників. За словами радника, Трамп був вражений сміливістю ударів, але вважає, що Зеленський мав би зосередитися на переговорах між Україною і Росією в Стамбулі.

Експерти попереджають, що припинення допомоги може призвести до серйозних наслідків для українських сил оборони — нестачі критичних боєприпасів, зброї та розвідувальних даних. Крім того, це ускладнить можливість фіксувати ознаки підготовки нових обстрілів з боку російських військ.

У самій Україні цей розвиток подій викликає занепокоєння, оскільки ефективність оборони багато в чому залежить від стабільної підтримки партнерів. Наразі невідомо, чи буде ухвалене остаточне рішення про припинення допомоги, але в Білому домі тривають активні консультації з цього питання.

Теги:

ТрампЗеленськийвійна в Україніоперація Павутина
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