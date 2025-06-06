Цілеспрямований терор: РФ вдарила по цивільній та критичній інфраструктурі

РФ завдала масованого удару по житловим будинкам, енергоінфраструктурі та промисловості. Переважно під атакою були Київ, Тернопіль, Луцьк, Чернігів.
У столиці внаслідок атаки ворога загинули чотири людини, 20 людей постраждали. Зафіксовано пожежі у багатьох районах міста. Горіли багатоповерхівки, ангари, пошкоджено заклад освіти. Пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.
Наслідки комбінованої атаки на столицю зафіксовані у декількох районах міста:
Соломʼянський район
- пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько
- загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи.
Дарницький район
— падіння уламків у щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо - без пожеж та потерпілих.
Голосіївський район
— пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури.
— пошкодження закладу освіти.
— падіння уламків біля АЗС. За уточненою інформацією - пошкоджено автомобіль.
— падіння уламків в зоні нежитлової забудови. Без пожежі.
Деснянський район
— виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень.
Шевченківський район
— пожежа в зоні нежитлової забудови.
Дніпровський район
- значні пошкодження АЗС.
- пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна.
Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.
Тернопіль перебува під наймасованішою атакою. Є багато влучань. Приліт по промисловими та інфраструктурними об'єктами. Частина міста – без світла. У місті спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря. В області вдарили по газотранспортній інфраструктурі.
Луцьк був атакований 15 БПЛА та 6 ракетами. Приліт у багатоповерхівку. Внаслідок атаки рф щонайменше 5 постраждалих, інформації про загиблих наразі немає. Багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджено державну установу.
Цієї ночі ворог атакував Україну величезною кількістю озброєння:
• крилатими ракетами Х-101 з Ту-95МС;
• крилатими ракетами морського базування 3м14 комплексу «Калібр»;
• балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23;
• ударними БпЛА «Шахед-Герань», «Гербера».