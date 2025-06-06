Цілеспрямований терор: РФ вдарила по цивільній та критичній інфраструктурі

РФ завдала масованого удару по житловим будинкам, енергоінфраструктурі та промисловості. Переважно під атакою були Київ, Тернопіль, Луцьк, Чернігів.

У столиці внаслідок атаки ворога загинули чотири людини, 20 людей постраждали. Зафіксовано пожежі у багатьох районах міста. Горіли багатоповерхівки, ангари, пошкоджено заклад освіти. Пошкоджені колії метро між станціями Дарниця та Лівобережна.

Наслідки комбінованої атаки на столицю зафіксовані у декількох районах міста:

Соломʼянський район

- пожежа у нежитловій зоні (металевий ангар), на площі близько 500 кв. м .

- загоряння на 11 поверсі 16-поверхового житлового будинку. Врятовано три особи.

Дарницький район

— падіння уламків у щонайменше трьох локаціях. Пошкоджено два автомобілі. Попередньо - без пожеж та потерпілих.

Голосіївський район

— пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури.

— пошкодження закладу освіти.

— падіння уламків біля АЗС. За уточненою інформацією - пошкоджено автомобіль.

— падіння уламків в зоні нежитлової забудови. Без пожежі.

Деснянський район

— виявлено уламки збитого ворожого БпЛА на відкритій території. Без пошкоджень.

Шевченківський район

— пожежа в зоні нежитлової забудови.

Дніпровський район

- значні пошкодження АЗС.

- пошкодження колії метрополітену між станціями Дарниця та Лівобережна.

Крім цього зафіксовано падіння уламків на окремих локаціях в Дніпровському та Голосіївському районах. Зафіксовано пошкодження вікон в закладах соціальної сфери та житлових будинках поруч з осередками займань.

Тернопіль перебува під наймасованішою атакою. Є багато влучань. Приліт по промисловими та інфраструктурними об'єктами. Частина міста – без світла. У місті спостерігається задимлення. Проводяться заміри повітря. В області вдарили по газотранспортній інфраструктурі.

Луцьк був атакований 15 БПЛА та 6 ракетами. Приліт у багатоповерхівку. Внаслідок атаки рф щонайменше 5 постраждалих, інформації про загиблих наразі немає. Багато вибитих вікон в приватних будинках, окремих навчальних закладах, ушкоджено державну установу.

Цієї ночі ворог атакував Україну величезною кількістю озброєння:

• крилатими ракетами Х-101 з Ту-95МС;

• крилатими ракетами морського базування 3м14 комплексу «Калібр»;

• балістичними ракетами «Іскандер-М» / KN-23;

• ударними БпЛА «Шахед-Герань», «Гербера».