У Києві та низці областей запровадили екстрені відключення світла

Вранці 22 жовтня у Києві та щонайменше 7 областях запровадили екстрені відключення електроенергії. Це сталося за вказівкою НЕК "Укренерго".

Деталі

"За вказівкою НЕК "Укренерго", на території Сумщини введені графіки аварійних відключень. Наразі ГАВ діють для 1, 2, 3 та 4 черг споживачів", - повідомили у Сумиобленерго. Зазначається, що у регіоні "о 07:38 додатково застосовано ГАВ для 5 та 6 черг".

"За розпорядженням НЕК "Укренерго", 22 жовтня отримана команда на застосування 4 черг ГАВ", - повідомили у Полтаваобленерго.

"За командою Укренерго у Києві, Київській та Дніпропетровській області застосовані екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

"22.10.2025 з 07 год. 31 хв. за розпорядженням НЕК "Укренерго" по режиму роботи ОЕС України введено в дію графік аварійних відключень (ГАВ)", - вказали у Кіровоградобленерго.

"На Житомирщині запроваджено аварійні відключення електроенергії", - вказали у Житомиробленерго.

"За командою НЕК "Укренерго" 22 жовтня з 07:55 по Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ)", - додали у Черкасиобленерго.

За даними Чернігівобленерго, в області 22 жовтня діє "графік погодинних відключень (ГПВ)" обсягом трьох черг одночасно.

Як повідомляло раніше ForUa, відключення світла відбуватимуться за новою схемою.