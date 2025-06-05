Окупанти перейменували парк в історичній частині Маріуполя

У Маріуполі окупаційна адміністрація перейменувала на честь російської імператриці Єкатєріни II парк в історичній частині міста, який у XIX столітті заклали самі містяни.

На перейменування звернула увагу Маріупольська міська рада.

Не повідомляється, коли саме окупаційна адміністрація перейменувала Міський сад на Катерининський. Очільник окупаційної адміністрації Олег Моргун у своєму дописі про святкування Дня захисту дітей уже називав парк Катерининським.

У Маріупольській міській раді наголосили, що Єкатєріна II не мала ніякого стосунку до саду. Парк заклали у 1863 році містяни, а згодом місцевий садівник і громадський діяч грецького походження Георгій Псалті, який навчався у Франції, провів масштабне перепланування.

За інформацією офіційного порталу «Маріуполь — туристичне місто», у саду нараховувалося 17 видів дерев, 11 видів декоративних кущів і різна кількість квітучих трав’янистих рослин.

Міська рада зауважила, що спершу окупанти повернули районам і вулицям усі радянські назви, а тепер перейменовують та називають об’єкти на честь діячів російської імперії.

«Мета загарбників — насадити російську топоніміку. Саме тому нові житлові квартали називають “нєвським”, “лєнінградським”, “нахімовським”. Музеї отримують імена радянських ідеологів, як Жданов, а сад перейменовують на честь російської імператриці, яка скасувала в Україні гетьманство», — пояснили в міській раді.

Нагадаємо, у грудні 2022 року з Європейської площі в Одесі демонтували пам'ятник «Засновникам Одеси» зі статуєю Єкатєріни II у центрі, встановлений 2007 року.