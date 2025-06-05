Принц Гаррі хоче взяти прізвище матері

Принц Гаррі та Меган Маркл – невтомні постачальники новин для ЗМІ. До речі, Маркл нещодавно, коли її назвали саме так, поправила – мовляв, вона не Маркл, а Сассекс, герцогиня Сассекська. Чергова новина також має прямий стосунок до прізвища.

Як повідомляє The Guardian, їй стало відомо, що герцог та герцогиня Сассекські розглядали можливість зміни прізвища на Спенсер на тлі неодноразових затримок з боку британських чиновників із видачею паспортів їхнім дітям.

Пропозиція була результатом "чистого роздратування" і прозвучала під час особистої зустрічі принца Гаррі та його дядька Ерла Спенсера. Він, як передбачалося, був натхненний і підтримував зміну імені. Прийняття імені матері, Діани, ймовірно, ще більше поглибило б розлад між Гаррі та королівською сім'єю, який, мабуть, не збирається припинятися.

Однак паспорти Великобританії принцу Арчі та принцесі Лілібет були нарешті видані майже через шість місяців після подання початкових заяв і через кілька днів після того, як адвокати Сассекських відправили лист із загрозою подати запит на доступ до даних суб'єктів, що могло б розкрити подробиці затримок, а також характер будь-яких закулісних обговорень між британцями.

Одне з джерел повідомило Guardian, що герцог і герцогиня побоювалися, що британська влада зволікає, оскільки в заявах на паспорти для обох дітей були вказані титули HRH (Його/Її Королівська Високість).

У заявах також використовувалося прізвище Сассекс, яке сім'я вже почала використовувати публічно; до 2023 року у Арчі були паспорти США та Великобританії на ім'я Маунтбеттен-Віндзор.

«Було явне небажання видавати дітям паспорти», — повідомило джерело, близьке до Сассекських.

Стандартний час очікування на паспорт становить три тижні. Але після трьох місяців без паспорта через «технічні проблеми», Гаррі та Меган подали повторну заяву, використовуючи цілодобову службу паспортів, тільки щоб їхня зустріч була скасована в останню хвилину через «збій системи».

Джерело стверджує, що «король не хотів, щоб Арчі та Лілі носили титули, особливо Його Королівську Високість, а британські паспорти, як тільки будуть видані, стануть першим і, можливо, єдиним законним підтвердженням їхніх імен».

Джерело додало:«Гаррі був у ситуації, коли видача британських паспортів його дітям з оновленими прізвищами Сассекських (після смерті королеви Єлизавети II) блокувалася під цілою низкою виправдань протягом п'яти місяців. У повному розпачі він пішов до свого дядька, щоб фактично сказати: «Моя сім'я повинна носити те ж прізвище, але вони не дозволяють цьому трапитися, тому що діти за законом є Його Королівським Високістю, так що якщо ситуація вийде з-під контролю, і вони не дозволять дітям називатися Сасекськими, то можемо?»

The Guardian вважає, що принц Гаррі хоче зберегти титули Його Королівської Високості для своїх дітей, щоб, коли вони виростуть, вони могли самі вирішити, чи хочуть вони стати працюючими членами королівської сім'ї, чи залишитися далеко від суспільного життя. Він та Меган відмовилися від почесного титулу у 2020 році в рамках домовленості з королевою Єлизаветою II, коли вони припинили виконувати королівські обов'язки.