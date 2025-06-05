Держава компенсує контрактне навчання дітям захисників

Понад тисяча цьогорічних випускників бакалаврату та магістратури вже отримали сповіщення у застосунку «Дія» про компенсацію вартості контрактного навчання. Програму підтримки реалізує держава для дітей українських військових, повідомили у пресслужбі «Дії».

Після надходження сповіщення у застосунку з’являється сертифікат. Його потрібно перевірити; підтвердити Дія.Підписом протягом 20 днів, чекати на результат.

Кошти будуть перераховані навчальному закладу, який компенсує витрати студенту.

Хто має право на допомогу?

Сертифікати доступні дітям: загиблих військовослужбовців; військових з інвалідністю внаслідок війни; учасників бойових дій; зниклих безвісти; полонених; постраждалих учасників Революції Гідності.

Також необхідно мати ID-картку або біометричний паспорт у «Дії»; мати верифікований податковий номер (РНОКПП); бути внесеним до ЄДЕБО як студент контрактної форми; мати статус дитини ветерана; бути молодшим за 23 роки на момент підтвердження.

У «Дії» наголосили, що повідомлення надсилаються поступово. Якщо дані в системі коректні — сертифікат з’явиться автоматично.