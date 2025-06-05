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ЗСУ завдали удару по "Іскандерах", які мали обстріляти Київ

ЗСУ завдали удару по "Іскандерах", які мали обстріляти Київ

Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ.

Цей підрозділ, що належить до 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, готувався завдати удару по одному з українських населених пунктів, ймовірно, по Києву.

Завдяки ефективній дорозвідці та злагодженій роботі українських підрозділів цілі були успішно уражені. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві, ймовірно, зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення.

Теги:

ЗСУвійна в Україні
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