Сьогодні Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що підрозділи Збройних Сил України, у взаємодії зі Службою безпеки України та іншими складовими Сил оборони, завдали ракетного удару по району зосередження підрозділу ракетних військ РФ.

Цей підрозділ, що належить до 26 ракетної бригади російських військ, з району міста Клінци Брянської області РФ, готувався завдати удару по одному з українських населених пунктів, ймовірно, по Києву.

Завдяки ефективній дорозвідці та злагодженій роботі українських підрозділів цілі були успішно уражені. Одна російська ракетна пускова установка здетонувала, а ще дві, ймовірно, зазнали пошкоджень. Результати ураження уточнюються.

У Генштабі ЗСУ підкреслили, що ефективна та своєчасна бойова робота українських захисників дозволила уникнути жертв серед цивільного населення.