Зрада: США перекидають підривники для ЗСУ на Близький Схід

Адміністрація Дональда Трампа ухвалила рішення перенаправити партію підривників, які мали надійти Україні для боротьби з дронами, американським військовим підрозділам у зоні Близького Сходу. Про це повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на джерела в оборонному відомстві.

Йдеться про підривники наближення для ракет Hydra 70, які у поєднанні з системою APKWS (Advanced Precision Kill Weapon System) перетворюються на високоточну зброю з лазерним наведенням. Саме ці ракети активно використовуються у складі мобільних ЗРК, зокрема системи Vampire, яка була передана Україні для захисту від іранських «Шахедів» та інших БПЛА. Система APKWS була вперше поставлена Україні у 2023 році, і довела свою ефективність у знищенні дронів-камікадзе, особливо в умовах обмеженого доступу до дорожчих засобів ППО.

За інформацією видання, Пентагон минулого тижня непублічно повідомив Конгрес, що комплект підривників тепер буде направлений до Повітряних сил США, дислокованих у регіоні Близького Сходу. Причини такого кроку офіційно не розголошуються, однак джерела вказують на зростання напруги в регіоні, зокрема навколо Іраку, Сирії та Перської затоки.

Це рішення викликає занепокоєння серед союзників України, адже підривники є ключовим елементом ураження ворожих дронів. Їх перенаправлення може знизити ефективність захисту українських міст і об’єктів інфраструктури, які майже щодня зазнають атак російських БПЛА.