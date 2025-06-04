Оборонна угода: Зеленський сказав, що очікує від можливого договору із США

У разі підписання зі США оборонної угоди Україна планує закуповувати американську зброю, яку купували країни Близького Сходу раніше.

Про це на брифінгу заявив президент України Володимир Зеленський, говорячи про свої очікування від потенційної угоди зі США про купівлю зброї.

Зокрема, глава держави зазначив, що президентові США Дональду Трампу "подобаються угоди, deals".

– Для нас це може бути win-win, важлива угода. Важлива зброя, яка нам потрібна. Головні питання всі ці виписані (в проєкті угоди, – Ред.) – яка зброя, в якій кількості. Я, чесно кажучи, не бачу тут серйозних викликів, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що йдеться про можливість закупівлі американської зброї, яку країни Близького Сходу “у той чи інший час купували у більших обсягах”, тож це не щось “незрозуміле, фантастичне”.

Глава держави зауважив, що все “залежить від президента Трампа”.

– У нас є кошти недовикористані… – нічого нового не потрібно, – які були проголосовані Конгресом минулого року. Ми хотіли би їх використати. Але при цьому ми показуємо, що можемо використати їх, а можемо (укласти) окрему сильну угоду, оборонну угоду і окремі додаткові кошти, – пояснив Зеленський свою позицію.

Він нагадав, що до складу делегації з України, яка прибула напередодні у США, входять перший заступник міністра оборони Сергій Боєв і заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса, які представлять відповідні питання щодо оборонної угоди, яку запропонувала українська сторона.

Крім того, президент зауважив, що перший віцепремʼєр-міністр – міністр економіки Юлія Свириденко у середу, 4 червня, має зустрітися з представниками американської влади, зокрема з міністром фінансів США Скоттом Бессентом, для обговорення українських пропозицій щодо угоди про вільну торгівлю між Україною і США.

За його словами, вона представить і (пропозиції) по mineral deal сьогодні у Сенаті, а також Бессенту.

ForUa.com нагадує, що у ніч проти 1 травня США та Україна підписали угоду про доступ до природних ресурсів.

А 8 травня Верховна Рада підтримала ратифікацію угоди щодо корисних копалин між Україною та США, а також заснування Інвестиційного фонду для відновлення.