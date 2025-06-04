Головне управління розвідки Міністерства оборони здійснило кібератаку на ресурси конструкторського бюро «Туполєв» — провідної російської компанії з виробництва авіатехніки.

Про це hromadske стало відомо з власних джерел.

Унаслідок атаки розвідникам вдалося здобути інформацію стратегічного рівня. Зокрема, йдеться про службове листування керівництва компанії, особисті дані персоналу конструкторського бюро, адреси проживання, резюме інженерів і конструкторів, службові дані про закупівлі, протоколи закритих засідань тощо.

Як зазначив співрозмовник hromadske, ГУР тривалий час здійснювало контроль за документообігом конструкторського бюро, і в підсумку змогло отримати доступ до критично важливих даних обсягом понад 4,4 гігабайта.

Окрім цього, розвідники зламали офіційний сайт «Туполєва», на якому опублікували сову, яка тримає в пазурах російський літак.