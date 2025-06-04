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Енергетика

Україна та Азербайджан: новий етап енергетичної співпраці

Україна та Азербайджан: новий етап енергетичної співпраці

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник зустрівся зі своїм азербайджанським колегою Парвізом Шахбазовим, щоб обговорити подальше зміцнення енергетичного співробітництва. Зустріч відбулася в контексті підготовки України до опалювального сезону та нагальних потреб у відновленні енергетичних об'єктів.

Пан Колісник ознайомив азербайджанську сторону з прогресом підготовки до зими та підкреслив важливість розвитку спільних енергетичних проєктів. Також були обговорені шляхи розвитку енергетичних ринків та забезпечення енергетичної стійкості України.

Сторони обговорили можливості двосторонньої співпраці, яка може посилити енергетичну стійкість України та допомогти у реалізації нових проєктів.

Особливу увагу було приділено потребам українських енергетиків у відновленні пошкоджених об'єктів. Азербайджан вже продемонстрував значну підтримку, надавши Україні з березня 2022 року 124 вантажі енергетичного обладнання загальною вагою понад 2100 тонн. Допомога включала життєво важливі трансформатори, підстанції та резервні електростанції, що стало вагомим внеском у підтримку української енергосистеми.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

співпрацяАзербайджанМикола Колісник
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