4 червня, дайджест новин від редакції ForUА:

Британія передасть Україні 100 тисяч дронів до квітня 2026 року, — Reuters. Країна союзник планує у 10 разів збільшити постачання безпілотників для ЗСУ. Загальна вартість поставок — 473 мільйони доларів.

Очільник Пентагону вперше за три роки пропустить зустріч «Рамштайну», — AP. Піт Гегсет, який у неділю повернувся із конференції з нацбезпеки в Сінгапурі, прибуде до Брюсселя лише в середу ввечері — вже після завершення зустрічі. Американський чиновник, коментуючи ситуацію на умовах анонімності, підтвердив, що міністр оборони США не долучиться навіть у форматі відеозв’язку.

Зеленський провів кадрові перестановки в ЗСУ. Драпатого призначено командувачем Об'єднаних сил ЗСУ. Він зосередиться лише на бойових питаннях і займатиметься лише фронтом. Олег Апостол призначений новим командувачем Десантно-штурмових військ. Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр», очолив Сили безпілотних систем.

Ядерна загроза у відповідь на удари по аеродромах: британський полковник Річард Кемп озвучив імовірні сценарії дій росії, — Daily Mail. Серед потенційних сценаріїв застосування тактичної ядерної зброї.

Супутникові знімки авіабази «Бєлая» в Іркутській області підтверджують пошкодження щонайменше семи стратегічних бомбардувальників. Мова про три Ту-95 та чотири Ту-22. Також можна розгледіти сліди масштабної пожежі, що вирувала після удару.

Спецпредставник Трампа Кіт Келлог в ефірі Fox News заявив, що Україна «грає на рівних» і підвищує ставки у війні, завдаючи серйозних втрат російській армії.

Зеленський із дружиною провели церемонію нагородження дітей-героїв у бомбосховищі через повітряну тривогу. Президент із першою леді під час вручення державної відзнаки «Майбутнє України» українським дітям були змушені перейти до укриття, спілкування з номінантами продовжили вже в бомбосховищі.

Трамп з 4 червня удвічі підвищив мита на сталь і алюміній: тепер вони становлять 50%. Президент США заявив, що таке рішення допоможе зберегти виробничі потужності та забезпечити потреби оборонної промисловості.

План повернення українців з-закордону після війни почне розробляти сьогодні Комісія, — ЗМІ. Зазначається, що Брюссель рекомендує країнам ЄС створити «центри єдності». Вони першими відкриються в Німеччині та Іспанії.