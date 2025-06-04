Зеленський провів кадрові перестановки в ЗСУ



3 червня Президент України підписав серію указів про зміну вищого військового керівництва. Усього було ухвалено сім кадрових рішень, які охоплюють командувачів ключових видів Збройних Сил та Національної гвардії. Зміни в командному складі спрямовані на оновлення стратегічних підходів у відповідь на динаміку бойових дій та виклики, які стоять перед обороною держави.

Михайло Драпатий, який обіймав посаду командувача Сухопутних військ, переведений на нову посаду — командувача Об'єднаних сил Збройних Сил України.

1 червня Драпатий заявив, що прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ після того, як росіяни вдарили ракетою по розташуванню одного з навчальних підрозділів ЗСУ на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинуло 12 та понад 60 українських військовослужбовців отримали поранення.

Командира житомирської 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади Олега Апостола призначили новим командувачем Десантно-штурмових військ ЗСУ замість Ігоря Скібюка. Скібюк стане заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

Ще однією важливою зміною стало звільнення Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем. Його місце зайняв Роберт "Мадяр" Бровді. За словами Умєрова, його досвід роботи у 414 окремій бригаді безпілотних систем, відомій як "Птахи Мадяра", "має бути масштабований на все командування".

Також з посади заступника командувача Національної гвардії України був звільнений Олександр Білоус. Деталей щодо наступника наразі не повідомляється.