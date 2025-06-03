﻿
Культура

Гурт DakhaBrakha відзначили високою нагородою Франції

Гурт DakhaBrakha відзначили високою нагородою Франції

Учасників українського етногурту DakhaBrakha Марка Галаневича, Ніну Гаренецьку, Ірину Коваленко та Олену Цибульську нагородили Орденом мистецтв і літератури Франції, що вважається найвищою культурною нагородою в країні. Про це повідомило посольство Франції в Україні.

Вручення відбулося під час концерту гурту в Києві. Відзнаки артистам вручив посол Франції Гаель Весьєр. Він відзначив внесок DakhaBrakha у збереження української ідентичності та підтримку національного спротиву.

Під час виступу музиканти виконали кілька композицій, присвячених українським військовим, і звернули увагу на депортацію українських дітей до Росії. Концерт розпочався хвилиною мовчання. Всі кошти, зібрані під час виступу, передадуть на підтримку армії.

– Це величезна честь і визнання для нас! Уклінно вдячні! – прокоментували нагороду музиканти.

У соцмережах митців привітали шанувальники та відомі українці. Зокрема, співачка Джамала, засновник фонду" Повернись живим" Віталій Дейнега та синоптикиня й письменниця Наталка Діденко. До них долучилися й інші користувачі.

  • Вітаю вас! Ви настільки на це заслуговує! Неймовірні!
  • Щиро вітаємо! Радіємо високій оцінці Вашої творчості! Пишаємося! 
  • Ця нагорода, мені здається, давно шукала своїх героїв і нарешті знайшла. Не зупиняйтеся, будь ласка, ви дуже потрібні нам і світу.
  • Ви цього заслужили десятиліттями наполегливої праці! Ще з фестивалю в Космачі я знав, що у вас велике майбутнє!
  • Щиро вітаю! Ви найщиріше серце музики! – пишуть коментатори.

Орден мистецтв і літератури (Ordre des Arts et des Lettres) засновано у 1957 році. Ним нагороджують діячів, які зробили визначний внесок у розвиток мистецтва та культури у Франції або за її межами.

ForUa.com нагадує, що наприкінці квітня видатну українську поетесу Ліну Костенко нагородили медаллю митрополита Андрея Шептицького в Конгресі США. Її відзначили за багаторічну послідовну позицію на захист людської гідності, свободи слова та прав народів на самовизначення, зокрема і єврейського.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

дахабрахаНовини шоу-бізнеса
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

Донька Бреда Пітта відмовилась не тільки від батька, але й від його прізвища
Культура 03.06.2025 15:51:17
Донька Бреда Пітта відмовилась не тільки від батька, але й від його прізвища
Читати
Що Україна везе до Вашингтона: деталі візиту Єрмака та Свириденко
Полiтика 03.06.2025 15:30:32
Що Україна везе до Вашингтона: деталі візиту Єрмака та Свириденко
Читати
Нові правила для водіїв: безстрокові права стануть недійсними
Суспiльство 03.06.2025 15:12:46
Нові правила для водіїв: безстрокові права стануть недійсними
Читати

Популярнi статтi