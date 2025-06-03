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Суспiльство

Нові правила для водіїв: безстрокові права стануть недійсними

Нові правила для водіїв: безстрокові права стануть недійсними

В Україні готуються до важливих змін у сфері водійських посвідчень. Згідно з поданим до Верховної Ради законопроєктом №8082, безстрокові водійські права, видані до 2011 року, можуть бути скасовані.

Законопроєкт передбачає встановлення терміну дії для всіх водійських посвідчень, який складатиме від 10 до 15 років залежно від категорії транспортного засобу. Ці зміни торкнуться не лише нових, але й уже виданих документів, включаючи ті, що зараз вважаються безстроковими.

Окрім того, водіям, які матимуть значну кількість штрафів або порушень правил дорожнього руху, може знадобитися повторно складати іспити – як теоретичний, так і практичний – для отримання нового посвідчення.

Ці нововведення є частиною процесу інтеграції України до Європейського Союзу та спрямовані на гармонізацію українського законодавства з європейськими стандартами. Подібна система вже давно діє в країнах ЄС і, на думку фахівців, сприяє підвищенню безпеки на дорогах та зменшенню кількості дорожньо-транспортних пригод.

Експерти радять українським водіям стежити за подальшим розглядом законопроєкту та готуватися до можливого оновлення своїх водійських документів. Для того, щоб не пропустити важливі терміни, рекомендується регулярно перевіряти оновлення на офіційних вебсайтах Верховної Ради та Міністерства внутрішніх справ України.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

автоводійські права
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