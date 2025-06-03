Книжковий Арсенал-2025: свято літератури, культури та пам'яті

Ось і завершився Книжковий Арсенал-2025. За чотири дні фестивалю відбулося понад 160 заходів, а кількість відвідувачів перевищила 35 000 осіб. Виторг видавництв на цьому масштабному культурному заході сягнув сотень тисяч гривень!

Для багатьох гостей заходу Книжковий Арсенал став чудовою можливістю зустрітися з однодумцями, обмінятися професійними думками, перейняти новий досвід та дізнатися про найсвіжіші тенденції у світі літератури. Для інших — чудовий спосіб провести вихідні, занурившись у світ книг, придбати нові видання та додати до своєї бібліотеки найкращі новинки.

Редакція сайту ForUA також відвідала фестиваль і поділилася своїми враженнями від неймовірного культурного свята, що зібрало безліч цікавих людей та ідей.

На цьогорічному Книжковому Арсеналі особливу увагу привернула комеморативна мобільна аудіоінсталяція «Голоси». Проєкт — про занурення в архівні записи голосів українських поетів-класиків і сучасних авторів, зокрема військових, які загинули на війні.

«Цим проєктом ми, по суті, даємо простір голосам, які вже фізично не можуть звучати, але їх можна почути завдяки технологіям, продовжувати своє життя», — розповіла поетка і засновниця книжкового застосунку LitCom Ольга Ольхова.

Відвідувачі заходу на цій локації могли одягнути навушники та почути голос Миколи Вінграновського, Дмитра Павличка, Ірини Жиленко, Володимира Сосюри, Івана Драча, Максима Рильського, Павла Тичини та кількох сучасних авторів, які не встигли вирости у великі літературні імена, але мали відчутний поетичний талант.

«Книга на фронт» — ще один проект, який привернув увагу на Книжковому Арсеналі, поєднав культуру й оборону. Ініціатива бере початок у 2023 році від від очільника "Культурного десанту" Миколи Сєрги, передбачає збір і передачу літератури військовим — на передову, до шпиталів, реабілітаційних центрів і в зони навчання.

«Зараз передано вже 38 тисяч книг за два роки. І на таких фестивалях, як Книжковий Арсенал, дуже зручно пропонувати людям подарувати книги військовим», — зазначив сержант ЗСУ та керівник проєкту Андрій Овчарук.

За словами представника проекту, ідея проста, але глибока: література — це не лише розрада, а й спосіб зберегти внутрішню опору, навіть на передовій.

На фото: проект "Книга на фронт"

Неймовірно потішила кількість дитячих активностей та різноманіття видань для найменших! Мало не кожен стенд пропонував щось для маленьких читачів. Чимало й авторів, що приїхали особисто презентувати свої твори та провести автограф-сесію для відвідувачів Книжкового Арсеналу.

На фото: комеморативна мобільна аудіонсталяція "Голоси"

Так, представниця видавництва "Саміт-книга" письменниця Марія Міняйло приїхала на виставку не сама. З собою взяла головного героя своєї книги — Пана Щура. Діти із задоволенням до них підходили, знайомились та купували книги. До речі, її дитячі книги виходять під псевдонімом Леся Соняшна.

"Усі діти дуже жваво реагували на книжку, адже їм подобаються яскраві ілюстрації. Так класно, коли вони приходять і починають спілкуватися, і вони так захоплено слухають. З дітьми взагалі класно взаємодіяти, бо на відміну від дорослих, вони ще вірять у дива", — розповіла авторка.

Також, за словами Марії Міняйло, дні фестивалю були багатими на комунікацію. Авторка обмінялась контактами з бібліотекарями та запланувала онлайн зустрічі з деякими з них.

На фото: авторка Марія Міняйло з відвідувачкою Книжкового Арсеналу

Як завжди, на фестивалі можна було побачити велику кількість видань для дорослих читачів. Представлені книги охоплювали різноманітні жанри — від художньої літератури до документалістики, від класичних творів до сучасних бестселерів. Кожен відвідувач міг знайти для себе щось особливе: інтелектуальну літературу, книги про саморозвиток чи жваві детективи.

Книжковий Арсенал-2025 став важливою культурною подією, що знову об'єднала людей навколо літератури, нових ідей та проектів. Цей фестиваль не тільки презентував найкращі новинки в світі книг, а й продемонстрував, як література може зміцнювати культуру та надихати людей навіть у найскладніші часи.

На фото: відвідувачі передають книги військовим



Фотограф: Наталія Коваленко