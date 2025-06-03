Удар по Кремлю: спікер Палати представників США став на бік авторів найжорсткіших санкцій

Спікер Палати представників США республіканець Майк Джонсон публічно виступив на підтримку відновлення зусиль Конгресу щодо запровадження жорстких санкцій проти режиму Путіна.

«Багато членів Конгресу хочуть, щоб ми запровадили санкції проти Росії якомога суворіше. І я прихильник цього», — заявив Джонсон журналістам, коментуючи останні ініціативи Сенату.

Йдеться, зокрема, про підтримку законопроєкту, який передбачає запровадження так званих «страшних санкцій» (англ. hellish sanctions) — комплексного пакету обмежень, спрямованого на критичні джерела доходів Кремля, включно з енергетичним сектором, банківською системою та постачанням військових технологій.

Джонсон наголосив, що США мають на меті завдати максимального економічного та політичного удару по Кремлю для послаблення його можливостей вести війну та залякувати демократичний світ.

Підтримка від Джонсона — одного з найвпливовіших політиків-республіканців — свідчить про високий рівень міжпартійного консенсусу у питанні посилення тиску на Росію. Це особливо важливо на тлі нещодавніх поїздок сенаторів Ліндсі Грема (Республіканська партія) та Річарда Блюменталя (Демократична партія) до Франції та Німеччини з метою координації санкційних зусиль із союзниками США в Європі.

Очікується, що обговорення санкцій активізується найближчими тижнями напередодні саміту G7, запланованого на 16 червня в Канаді. У Вашингтоні сподіваються на узгоджені кроки з боку Євросоюзу, хоча у Брюсселі визнають, що ухвалити новий — уже 18-й — пакет санкцій до саміту буде складно.