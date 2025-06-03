Зима без гарантій: запаси газу покривають лише половину потреб

Президент Володимир Зеленський попередив про ймовірний дефіцит природного газу в Україні. За його словами, наразі держава має лише половину необхідних запасів. Причина — масовані удари російських військ по об'єктах газової інфраструктури.

«Були масовані атаки по газосховищах і по об'єктах видобутку. Ми втратили частину можливостей, які зараз поступово відновлюємо», — заявив глава держави під час брифінгу.

Через руйнування значно знижено можливості зі зберігання та видобутку газу. Президент наголосив, що Україна вже частково закрила свої потреби, але для повного покриття не вистачає ще близько одного мільярда євро.

За словами Зеленського, тривають перемовини з міжнародними партнерами, зокрема з прем’єром Норвегії, щодо постачання ресурсу.