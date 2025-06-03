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Культура

Легендарний український пісенний конкурс вперше стартує у Лондоні

Легендарний український пісенний конкурс вперше стартує у Лондоні

"Червона рута", пісенний конкурс, фінал якого відбудеться цього року у вересні у Львові, вже вийшов за межі України. Відбіркові тури, які проводяться за кордноном, виконують два важливі завдання. По-перше, вони популяризують українську культуру. По-друге, дають можливість молодому поколінню українців, які зараз, за ​​різними обставинами, мешкають поза межами України, долучитися до рідної культури.
Цього року, як повідомляє Platform, відбірковий тур фестивалю вперше відбудеться в Лондоні - 14 червня в лондонському районі Гаунслоу (6 High St, Hounslow, TW3 1HG). Початок об 11.00.
Гості почуюють виступи молодих виконавців, які творять нову українську сцену прямо у Великій Британії. Одразу після відбіркового туру на гостей чекає благодійний концерт Crossvibes: Ruta Edition, що об’єднає українських та британських артистів в атмосфері творчості, міжкультурного діалогу й натхнення.
Усі зібрані кошти підуть на підтримку молодих українських митців.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

конкурс "Червона рута"
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