Буде 1000 на 1000: Президент озвучив деталі нового обміну полоненими

Під час переговорів у Стамбулі українська та російська делегації досягли домовленості про обмін військовополоненими у форматі "1000 на 1000". Також розглядається можливість додаткового обміну "200 на 200".

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час zoom-спілкування з журналістами.

— Буде обмін військових наших. Буде 1000 на 1000. Може бути додаткові ще 200 на 200. Тому що Україна підняла питання і щодо додаткових військових, і щодо політв’язнів, і щодо журналістів. Ми постійно зверталися, підняли ці питання, – сказав Зеленський.

Президент також зазначив, що цього тижня Київ обміняється списками з Москвою, після чого буде верифікація.

Зеленський висловив сподівання, що Росія заздалегідь передасть списки щодо обміну.

Крім того президент повідомив, що Україна готова передати Росії 6 тис. тіл загиблих військових, але наголосив на необхідності детального вивчення цього питання, адже наразі вдалося опізнати лише 15% з них.

— Всіх наших потрібно забрати обов’язково, але у нас вже був один раз момент, коли вони (росіяни, – Ред.) передавали тіла і там вони передавали своїх також руських убитих солдатів… Ви знаєте, що вони спочатку не забирали з поля бою людей, а потім залишали їх, а потім начебто збирали, – сказав президент.

ForUa.com нагадує, у понеділок, 2 червня, відбулися ще одні переговори у Стамбулі між Україною та РФ. Делегації передали одна одній документи за посередництва турецької сторони. Президент повідомив, що готується обмін полоненими.

Про попередній обмін полоненими "1000 на 1000" вдалося домовитися під час перших за три роки прямих переговорів Росії та України у Стамбулі за посередництва Туреччини 16 травня.

Обмін полоненими між сторонами відбувався у три етапи – 23-25 травня.