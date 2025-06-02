Спікер МЗС України сказав, коли і за яких умов мають сенс наступні переговори з РФ

Наступні зустрічі переговорників від України та Росії матимуть сенс, якщо вони будуть проводитися в контексті підготовки зустрічі президентів двох країн.

Про це на пресконференції за результатами зустрічі делегацій двох країн у Стамбулі 2 червня сказав речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє "Укрінформу".

"Нам зараз потрібно розглянути російський документ, який вони нам надали, потім ми будемо готові досить швидко детально розглянути подальший процес. Нам потрібно вивчити, наскільки конструктивним, гнучким є цей документ і позиції, щоб зрозуміти, яка наступна мета. Ми вважаємо, що подальші зустрічі мають сенс, якщо вони будуть проводитися в контексті підготовки зустрічі лідерів", – сказав Тихий.

Речник МЗС наголосив на тому, що для прийняття конкретних рішень з боку російської делегації щодо припинення вогню та інших ключових моментів перемовин потрібне рішення російського правителя Володимира Путіна.

Тихий акцентував на тому, що українська сторона продовжує наполягати на базовому принципі – безумовному та тривалому припиненні вогню, але російська сторона його відкидає.

ForUa.com нагадує, Україна та Росія під час переговорів у Стамбулі погодили обмін "всіх на всіх" двох категорій військовополонених.