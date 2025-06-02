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Відповідь на рішення Китаю: США припинили поставки двигунів для нового китайського лайнера

Відповідь на рішення Китаю: США припинили поставки двигунів для нового китайського лайнера

Адміністрація Дональда Трампа вирішила минулого тижня припинити постачати до КНР американські двигуни та низку аерокосмічних технологій. Це стало відповіддю на рішення китайської влади призупинити експорт низки рідкісноземельних мінералів і магнітів у США, повідомляє The New York Times.

Цей крок президента США ставить під загрозу зусилля Китаю щодо створення власних цивільних літаків. У 2008 році Китай заснував державну корпорацію комерційних літаків Китаю або COMAC для введення в експлуатацію вузькофюзеляжного реактивного літака до 2016 року.

У результаті перший комерційний політ лайнера С919 відбувся лише 2023 року. Але у Китаю досі немає власних двигунів, які підходять для C919, а припинення поставок зі США означатиме припинення виробництва літака.

Китайський турбовентиляторний двигун CJ-1000 поки що готується до проведення льотних випробувань та подальшої сертифікації.

4 квітня уряд КНР обмежив експорт шести важких рідкісноземельних металів, які повністю переробляються в Китаї, а також рідкісноземельних магнітів, 90 відсотків яких виробляються в Китаї. Матеріали тепер можуть бути надіслані з Китаю лише за наявності спеціальних експортних ліцензій.

ForUa.com нагадує, днями китайська комерційна космічна компанія Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) провела перший успішний запуск та повернення на Землю першої в країні багаторазової ракети типу Hiker. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

СШАКитайтехнології
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