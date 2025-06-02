Україна матиме тиждень на ознайомлення з пропозиціями РФ щодо закінчення війни, – Умєров

Російська делегація 2 червня передала Україні "свій документ", на ознайомлення з яким у України буде тиждень.

Про це за підсумками переговорів у Стамбулі повідомив голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров.

– Кілька днів тому ми поділилися нашими документами з російською стороною, але до сьогоднішнього дня від них не було жодної реакції. Лише під час сьогоднішніх дискусій росіяни передали свій документ нашої делегації. Наші команди матимуть тиждень на вивчення документів, після чого ми зможемо скоординувати подальші кроки, – розповів Умєров.

РФ на переговорах у Стамбулі і далі відмовилася погодитися на безумовне припинення вогню, повідомив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Він наголосив на пресконференції в Стамбулі, що водночас було домовлено продовжувати обговорювати цей процес.

Головний переговорник Москви Володимир Мединський заявив, що на переговорах у Стамбулі Росія запропонувала часткове припинення вогню на два-три дні, пише The Guardian.

– Ми запропонували конкретне припинення вогню на два-три дні у певних районах лінії фронту, щоб командири могли забрати тіла своїх солдатів. Ми поки не чули, якою є українська позиція щодо цього конкретного, короткого припинення вогню, — сказав Мединський.

До речі, також Умєров повідомив, що Україна запропонувала РФ провести наступну зустріч наприкінці місяця.