"Яструби" в ЄС і США хочуть посилити санкції проти Росії

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрілася з сенатором-республіканцем Ліндсі Ґремом для обговорення координації між ЄС та США щодо санкцій у відповідь на агресію Росії проти України.

«Президентка чітко визначила ціль: нам потрібне справжнє припинення вогню, нам потрібна Росія за столом переговорів, і нам потрібно закінчити цю війну. Тиск працює, оскільки Кремль не розуміє нічого іншого», – інформує пресслужба Єврокомісії.

Ця зустріч відбулася на тлі підготовки Євросоюзом 18-го пакету санкцій, спрямованих на енергетичні доходи Росії, включаючи інфраструктуру «Північного потоку», російський банківський сектор і зниження верхньої межі ціни на нафту.

За словами фон дер Ляєн, ці кроки, вжиті разом із заходами США, різко посилять спільний вплив санкцій.

Сенатор Ґрем наразі не коментував цю зустріч, однак під час недавнього візиту до Києва він анонсував «літо координації», коментуючи питання нових санкцій проти РФ та співпраці з Європою.

«Цього літа відбудеться карткова гра. Перші карти будуть розіграні в Сенаті та Палаті представників Сполучених Штатів, де ми запровадимо санкції проти країн, які купують російську нафту, щоб підтримувати свою військову машину в робочому стані. Звідси ми поїдемо до Парижа і поїдемо до Німеччини. Це має бути літо координації. Я закликаю наших європейських союзників збільшити видобуток нафти і знизити верхню межу цін, що матиме згубний вплив на військову економіку Путіна. Я також закликаю Європу бути жорсткішою з Китаєм», – сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем.

У квітні сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем і сенатор-демократ Річард Блюменталь внесли до Конгресу законопроєкт, що, зокрема, передбачає запровадження 500-відсоткових мит на імпорт із країн, які купують російську нафту, газ, уран і нафтопродукти.

30 травня Блюменталь і Ґрем заявили після розмови з президентом України Володимиром Зеленським у Києві, що наступного тижня Сенат США може розпочати розгляд законопроєкту про санкції. Для ухвалення закону його мають схвалити Сенат і Палата представників Конгресу США, а потім підписати президент.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поки не знає, чи підтримає він запровадження нових жорстких санкцій проти Росії у відповідь на відмову Кремля піти на врегулювання війни з Україною.

Україна неодноразово закликала Захід посилити санкції проти Росії, звинуваючи Москву в затягуванні переговорів про припинення війни.