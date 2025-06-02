Вечірній дайджест ForUА: реакція світових ЗМІ на українську операцію

Західна преса із захопленням коментує українську операцію "Павутина", відзначаючи її безпрецедентну винахідливість. На думку оглядачів, атака на російську стратегічну авіацію свідчить про те, що Україна здатна трансформувати усталені правила ведення війни.

2 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

«Україна переписує правила війни», а операція Павутина — це «блискучий і сміливий гамбіт», пише оглядач The Washington Post, військовий історик Макс Бут у своїй колонці. Він наголошує, що українці «виявили вразливість [у захисті військових авіабаз], яка має забезпечити безсонні ночі кожному генералові у світі». Бут констатує, що ця атака «вкотре засвідчує, що українці є набагато стійкішими та адаптивнішими бійцями, аніж будь-хто очікував до початку повномасштабного вторгнення Росії понад три роки тому».

«Одна з найбільш видовищних військових атак за останні роки», — пише про український удар по стратегічній авіації РФ німецький Spiegel. Видання констатує, що кадри палаючих Ту-95 на авіабазі Оленья в Мурманській області РФ, уражених не найсучаснішими ракетами, а безпілотниками — це картина, яку навряд чи могли собі уявити «навіть віддані прихильники України».

«Атака рідкісного розмаху» і «видовищний» удар, «символічне значення» якого є важливим у контексті переговорів з Росією — так описує українську операцію французька Le Figaro.

Один з наймасштабніших ударів по авіабазах на території Росії та перший випадок від початку повномасштабного вторгнення, коли українські дрони атакували об'єкт у Сибіру (авіабазу Бєлая) — такі акценти підкреслює у своїй публікації New York Times.

«Україна довела, що їй не потрібен Трамп», — констатує The Telegraph, наголошуючи, що «таємна операція Києва […] зганьбила Володимира Путіна та президента США». «Дональд Трамп неодноразово заявляв, що в українців „немає карт у цій війні“. Що ж, одну з них вони щойно розіграли до біса круто», — виносить вердикт видання. Воно називає операцію Павутина «гідною трилера Роберта Ладлама» [американський письменник, автор понад 20 пригодницьких та шпигунських романів-бестселерів, найвідоміші з яких — романи про пригоди Джейсона Борна, які були екранізовані] та називає її час «ідеальним».

«Якщо масштаби пошкоджень будуть підтверджені, ця атака стане найруйнівнішим [для РФ] ударом українських безпілотників за всю війну», — констатує британська The Guardian.

«Операцією своїх спецслужб Київ демонструє, що українська армія швидко навчається у війні, де від самого початку домінували дрони, і що технології - того ж недорогі - швидко розвиваються», — озвучує свій висновок впливова німецька Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Зухвала військова операція» у стилі «Давид проти Голіафа», — відзначає CNN сміливий задум українського удару по стратегічній авіації РФ. Високопоставлений оборонний американський чиновник США заявив CNN, що атака України продемонструвала «досі небачений рівень витонченості». «Ці удари, схоже, мають на меті надіслати Росії сигнал про те, що Україна все ще може чинити тиск через понад три роки після неспровокованого вторгнення Росії», — пише CNN.