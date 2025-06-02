На відбудову портів України потрібна астрономічна сума

Для відновлення української портової інфраструктури, яка постраждала внаслідок російської збройної агресії, необхідно щонайменше €1 мільярд. Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій України Андрій Кашуба, повідомляє Finance.ua.

За словами посадовця, на сьогодні пошкоджено близько 400 об’єктів портової інфраструктури. "За попередніми підрахунками, вартість відновлення портової інфраструктури України становить щонайменше €1 млрд. Ці цифри лягають в основу стратегічного плану відновлення", – зазначив Кашуба.

Він також повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення було пошкоджено 31 цивільне судно, а 106 працівників морської галузі загинули або зазнали поранень.

Незважаючи на постійні російські атаки, Кашуба підкреслив важливість роботи українських портів. За його даними, порти Великої Одеси з моменту запуску морського коридору у 2023 році обробили 123 млн тонн вантажу, з яких 70 млн тонн склала агропродукція. Дунайські порти за перші місяці 2025 року вже обробили 4,5 млн тонн вантажу.

Заява заступника міністра свідчить про значні руйнування, завдані портовій галузі України, та нагальну потребу у фінансовій підтримці для її відновлення та забезпечення подальшого функціонування важливих логістичних шляхів.