Klavdia Petrivna промандрувала у часі

Українська співачка вдалася до експериментів та спробувала відтворити у своєму аутфіті естетику кінця минулого століття.

Відповідне відео вона оприлюднила на особистій сторінці в Instagram с коментарем "Як би виглядала Klavdia Petrivna в 1999 році".

Klavdia Petrivna з волоссям, забраним в високий хвіст, вдягла яскраво-рожеву шубі, яку скомбінувала із блакитними джинсами та білим топом.

Також вона надягла сережки-кільця, масивне намисто у вигляді ланцюжка із сердечками, а також окуляри із зеленою оправою.

Довершила образ Klavdia Petrivna довгими білими нігтями з пухнастими помпонами.