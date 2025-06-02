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Культура

Klavdia Petrivna промандрувала у часі

Klavdia Petrivna промандрувала у часі

Українська співачка вдалася до експериментів та спробувала відтворити у своєму аутфіті естетику кінця минулого століття. 

Відповідне відео вона оприлюднила на особистій сторінці в Instagram с коментарем "Як би виглядала Klavdia Petrivna в 1999 році".

 

Klavdia Petrivna з волоссям, забраним в високий хвіст, вдягла яскраво-рожеву шубі, яку скомбінувала із блакитними джинсами та білим топом.

Також вона надягла сережки-кільця, масивне намисто у вигляді ланцюжка із сердечками, а також окуляри із зеленою оправою.

Довершила образ Klavdia Petrivna довгими білими нігтями з пухнастими помпонами.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

співачкаKLAVDIA PETRIVNAновий образ
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