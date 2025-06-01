Суборбітальний політ: ракета Безуса покатала туристів

Ракета New Shepard компанії Blue Origin, яка належить засновнику Amazon Безосу, здійснила успішний суборбітальний політ з космічними туристами.

"Ми щойно завершили 12-й політ людини в космос і 32-й політ за програмою New Shepard... На сьогодні New Shepard відправив у космос 64 людини", - йдеться в повідомленні компанії на сторінці в X.

До складу екіпажу увійшли викладач K-12 STEM Аймет Медіна Хорхе, радіолог Гретхен Грін, колишній посол Панами у США Хайме Алеман, бізнесмен Джессі Вільямс, керівник аерокосмічної галузі Марк Рокет та підприємець Пол Джеріс.

Ракета злетіла о 16:39 за київським часом. Капсула з туристами перетнула лінію Кармана - умовний кордон космосу на висоті 100 км, а потім приземлилася о 16:49 за київським часом. Час польоту становив 10 хв сім секунд.

New Shepard - це багаторазовий космічний корабель для суборбітальних польотів, який повністю управляється бортовими комп'ютерами без участі пілотів або наземних служб. Складається з ракети-носія та капсули з екіпажем, в якій можуть розміститися максимум шість осіб. Отримав назву на честь Алана Шепарда - першого американського астронавта, який здійснив суборбітальний політ. Вартість польоту для космічних туристів на New Shepard оцінюється у $500 тис.

ForUa.com нагадує, у середині квітня в рамках місії суборбітального корабля New Shepard компанії Blue Origin на орбіту вирушили шість жінок.

До складу екіпажу увійшли співачка Кеті Перрі, телеведуча CBS Mornings Гейл Кінг, письменниця та вчений-дослідник у галузі біоастронавтики Аманда Нгуєн, генеральний директор STEMBoard та колишній ракетний вчений NASA Аїша Боу, кінопродюсер Керіан Флінн і керівник місії Лорен Санчес - наречена засновника компанії Blue Origin Джеффа Безоса.

Під час першого польоту New Shepard з пасажирами на борту 20 липня 2021 серед них був власник Blue Origin мільярдер Джефф Безос.