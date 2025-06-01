Переговори у Стамбулі: склад української делегації

На переговори у Стамбулі від України прибуде делегація на чолі з міністром оборони України Рустемом Умєровим. Також до її складу увійшли високопосадовці з різних відомств.

Відповідний указ про склад української делегації підписав президент України Володимир Зеленський.

Отже до складу делегації від України окрім Рустема Умєрова увійшли:

Бевз Олександр Олександрович – радник керівника Офісу президента України.

– радник керівника Офісу президента України. Дьяков Олександр Іванович – заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил Збройних сил України.

– заступник начальника штабу Командування Військово-морських сил Збройних сил України. Кислиця Сергій Олегович – перший заступник міністра закордонних справ України.

– перший заступник міністра закордонних справ України. Ковбаса Юрій Михайлович – представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою).

– представник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою). Кузьмичов Георгій Юрійович – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача Збройних сил України.

– офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача Збройних сил України. Луговий Олег Васильович – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України.

– перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України. Острянський Євгеній Вікторович – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.

– заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Поклад Олександр Валентинович – заступник голови Служби безпеки України.

– заступник голови Служби безпеки України. Скібіцький Вадим Васильович – заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

– заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Фомін Андрій Анатолійович – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України.

– начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генерального штабу Збройних сил України. Шевченко Олексій Миколайович – заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України.

– заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України. Шеріхов Олександр Ігорович – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України.

– старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України. Шинкарьов Євген Михайлович – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Згідно з указом, глава делегації може вносити за погодженням із президентом України зміни до її складу, а також залучати працівників державних органів, підприємств, установ, організацій, наукових радників та експертів для забезпечення її роботи.

Переговори української та російської делегацій заплановані на завтра, 2 червня, на 13:00 у палаці Чираган, повідомило джерело в МЗС Туреччини, пише державний ресурс TRTHaber.

ForUa.com нагадує, що сьогодні, 1 червня, президент озвучив ключові позиції України перед зустріччю в Стамбулі, перша з якої – повне та безумовне припинення вогню.