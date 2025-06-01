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Президент озвучив ключові позиції України перед зустріччю в Стамбулі

Президент озвучив ключові позиції України перед зустріччю в Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський провів нараду з ключовими представниками сектору безпеки та оборони. Про це він повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

– Заслухав доповіді міністра оборони України, міністра закордонних справ, Генерального штабу, розвідок та Служби безпеки України. Наша оборона, наші активні дії та наша дипломатія, – зазначив глава держави.

Президент наголосив, що Україна робить усе можливе задля захисту своєї незалежності та громадян.

За його словами, визначені як завдання на найближчий час, так і стратегічні позиції напередодні важливої міжнародної зустрічі.

– Визначив також позиції перед зустріччю в Стамбулі в понеділок. Перше – повне й безумовне припинення вогню. Друге – звільнення полонених. Третє – повернення викрадених дітей. І, щоб встановити надійний і тривалий мир та гарантувати безпеку, підготувати зустріч на найвищому рівні. Ключові питання можуть вирішити тільки лідери, – наголосив Зеленський.

Українську делегацію на переговорах у Стамбулі ініціюватиме та очолить міністр оборони Рустем Умєров.

ForUa.com нагадує, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна зацікавлена у продовженні мирних переговорів у Стамбулі.

Однак для того, щоб вони мали результат, російська сторона має завчасно надіслати свій “меморандум” про припинення вогню, згідно з попередніми домовленостями.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Володимир Зеленськиймирні перемовиніУкраїна-Росія
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