У разі відмови від миру на російських умовах Україна втратить Суми, Харків, Одесу, - погрози рашиста

Голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов погрожує Україні втратою міст, якщо не буде мирного врегулювання. Це відбувається на тлі мирних переговорів, де росіяни продовжують заявляти про готовність нарощувати бойові дії.

За його словами, у разі відмови від "мирного врегулювання", Україна нібито залишиться без Одеси, Сум, Харкова та інших територій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Це вже не перша погроза росіян на тлі мирних переговорів у Стамбулі. Постійний представник країни-агресорки в ООН Василь Небензя зазначав, що у Кремлі готові продовжувати та нарощувати бойові дії в Україні "стільки, скільки буде потрібно".